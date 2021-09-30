СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" за границу украинских моряков

Двух моряков остановили перед отправкой за границу Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, схему организовали украинец и его сообщник из Турции.

"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $3 тыс. аванса. Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за такие преступления в Евросоюзе предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

"По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее шести человек. Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. Из них $3 тыс. – аванс моряку, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и "вербовщиками". На счету группировки – пять "партий" украинцев, отправленных за границу", – проинформировали в пресс-службе.

Из них минимум пять получили тюремные сроки в Евросоюзе.

СБУ остановила двух завербованных украинцев непосредственно перед отправкой за границу в Николаевском международном аэропорту после прохождения пограничного контроля.

"Сейчас одного из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали", – говорится в сообщении.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми).