В Украине обновят реестр документов моряков, который ранее захватили злоумышленники

В обновленных реестрах можно будет найти всю необходимую информацию о моряках Фото: depositphotos.com

В обновленных реестрах можно будет найти всю необходимую информацию о моряке – от документов об образовании и квалификационных документов до медицинских сертификатов.

Кроме того, уже проведены переговоры и продолжается процесс закупки Crew Evaluation System 6.0 – всемирно признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки квалификации более прозрачным и убрать из него человеческий фактор и взятки.

Сейчас команда Минцифры проводит бизнес-анализ услуг для моряков, которые должны быть в первую очередь оцифрованы и доступны на портале "Дія".

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга уточнил, что обновленный реестр моряков будет находиться в собственности государства, каждое действие в нем будет отслеживаться, а вход в реестр будет осуществляться по цифровой электронной подписи.