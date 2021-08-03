СБУ окончательно вернула государству контроль над реестром оформления моряков

22 июля СБУ сообщила, что разоблачила и заблокировала масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Как выяснили следователи, фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно.
К схеме были привлечены агенты-посредники, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированно вмешивались в государственный реестр.
Теперь же двум агентам-посредникам сообщили о подозрении в получении взяток, которые в дальнейшем они должны были передать должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц, отметили в СБУ.
Также идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.
Во время брифинга по этому делу представитель Министерства инфраструктуры сообщил, что ведомство продлило срок действия всех документов моряков до конца этого года. Это касается как моряков в рейсе, так и тех, кто сейчас находится на суше.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что новый реестр моряков будет находиться в собственности государства, каждое действие в нем будет отслеживаться, а вход в реестр будет осуществляться по цифровой электронной подписи.
По действующим ранее правилам, украинские моряки должны были проходить переаттестацию каждые пять лет. Журналисты проекта Bihus.info в марте опубликовали расследование о том, что морякам приходилось платить взятки, чтоб пройти переаттестацию. От них требовали от $2 тыс. до $10 тыс. Если же платить моряки отказывались, то их "заваливали" на компьютерном тесте.
28 апреля в Минюсте был зарегистрирован приказ, который упрощал процедуру дипломирования моряков. Он вводил возможность подтвердить звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов). Однако в мае Окружной админсуд приостановил этот приказ.
29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет. Теперь для подтверждения компетентности моряка определены новые условия: пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.