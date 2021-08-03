СБУ окончательно вернула государству контроль над реестром оформления моряков

22 июля СБУ сообщила, что разоблачила и заблокировала масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Как выяснили следователи, фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно.

К схеме были привлечены агенты-посредники, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированно вмешивались в государственный реестр.

Теперь же двум агентам-посредникам сообщили о подозрении в получении взяток, которые в дальнейшем они должны были передать должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц, отметили в СБУ.

Также идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.

Во время брифинга по этому делу представитель Министерства инфраструктуры сообщил, что ведомство продлило срок действия всех документов моряков до конца этого года. Это касается как моряков в рейсе, так и тех, кто сейчас находится на суше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что новый реестр моряков будет находиться в собственности государства, каждое действие в нем будет отслеживаться, а вход в реестр будет осуществляться по цифровой электронной подписи.