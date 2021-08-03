ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ окончательно вернула государству контроль над реестром оформления моряков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всем украинским морякам продлили срок действия их документов
Всем украинским морякам продлили срок действия их документов
Фото: depositphotos.com

Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Ранее реестр захватили злоумышленники и использовали его для получения взяток, сообщает пресс-служба СБУ.

22 июля СБУ сообщила, что разоблачила и заблокировала масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Как выяснили следователи, фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно.

К схеме были привлечены агенты-посредники, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированно вмешивались в государственный реестр.

Теперь же двум агентам-посредникам сообщили о подозрении в получении взяток, которые в дальнейшем они должны были передать должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц, отметили в СБУ.

Также идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.

Во время брифинга по этому делу представитель Министерства инфраструктуры сообщил, что ведомство продлило срок действия всех документов моряков до конца этого года. Это касается как моряков в рейсе, так и тех, кто сейчас находится на суше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что новый реестр моряков будет находиться в собственности государства, каждое действие в нем будет отслеживаться, а вход в реестр будет осуществляться по цифровой электронной подписи.

Контекст:

По действующим ранее правилам, украинские моряки должны были проходить переаттестацию каждые пять лет. Журналисты проекта Bihus.info в марте опубликовали расследование о том, что морякам приходилось платить взятки, чтоб пройти переаттестацию. От них требовали от $2 тыс. до $10 тыс. Если же платить моряки отказывались, то их "заваливали" на компьютерном тесте.

28 апреля в Минюсте был зарегистрирован приказ, который упрощал процедуру дипломирования моряков. Он вводил возможность подтвердить звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов). Однако в мае Окружной админсуд приостановил этот приказ.

29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет. Теперь для подтверждения компетентности моряка определены новые условия: пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.

Теги: СБУ, следствие, взятка, спецслужбы, моряки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одно целое", "Секси". Каменских снялась с Потапом
"Одно целое", "Секси". Каменских снялась с Потапом
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Дальше порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
"Дальше – порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной
  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной
"Пельмень застудишь", "На голове пакет бумажный?", "Клиника". В сети обсуждают новое фото Волочковой в микробикини
"Пельмень застудишь", "На голове пакет бумажный?", "Клиника". В сети обсуждают новое фото Волочковой в микробикини
Олег Ляшко обнародовал фото с матерью
Олег Ляшко обнародовал фото с матерью
"Это тело огонь!" Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Это тело – огонь!" Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS