"Хоть 100 на один маршрут". Найем заявил, что в Украине уберут конкурсы на пассажирские перевозки

"О пассажирских перевозках. Первое – мы уберем конкурсность. Конкурс будет, но это будет заявительный принцип. Уже не будет одного победителя, когда один победитель выигрывал, получал документы и торговал потом со всем рынком. Сейчас мы говорим – любой перевозчик. [Если] хочешь, если у тебя есть достаточно транспортных средств – заходи, перевози людей. Хоть 100 на один маршрут. Пусть рынок и конкуренция определяют, кто лучший. Это не всем нравится, потому что кому-то нравилось "сидеть" на конкретных маршрутах, платить за это деньги и годами торговать с другими. Такого не будет", – пообещал Найем.

Замминистра подчеркнул, что пересмотра и регулирования требует также принцип работы автостанций – он должен стать безопасным и прозрачным.

"Любой человек может у себя под домом взять и столбик поставить и сказать, что это автостанция. Я считаю, что это неправильно. Мы должны иметь нормальные автостанции, где человеку предоставляют нормальные услуги, а самое главное – мы должны понимать, где контролировать", – сказал чиновник.

Он рассчитывает, что в стране будут автостанции разных категорий, в зависимости от населенных пунктов и маршрутов. Они будут зарегистрированы в реестре, где можно будет посмотреть, какая автостанция какие услуги оказывает.