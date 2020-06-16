Общественный транспорт в Украине заработает по-новому – Криклий

Электробусы, транспортные хабы, система валидации билетов и исчезновение маршруток – это новая модель общественного транспорта, которая будет безопасной и комфортной для людей, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который предлагает новую модель общественного транспорта и заменит маршрутки троллейбусами и автобусами. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Укринформ".

По его словам, проект закона позволит городам не только пополнять автобусные парки, но и заказывать услуги извне. Тендеры для перевозчиков будут проводить не ежегодно, а раз в пять лет. Это совсем другой уровень ответственности, отмечает министр.

"Например, отменить все маршруты маршруток и объявить, что готовы работать с перевозчиками, которые располагают троллейбусами и автобусами. Провести тендер на пять лет на условиях, что услуги водителей предоставляет перевозчик, а контроль и оплата – только через систему "электронный билет", которую уже внедряют города Украины", – отметил министр.

По словам Криклия, в городах вместо маршруток пассажиров будут перевозить автобусы, электробусы и троллейбусы. Они будут предоставлять качественные услуги, аварийность и количество нарушений условий безопасности снизятся.

По такой же схеме министерство при поддержке городских властей планирует решить вопрос междугородных и межобластных маршрутов. Также с помощью камер видеонаблюдения будут бороться с нелицензионными перевозчиками, говорит Криклий.

Большие транспортные хабы с различными видами транспорта – также один из приоритетов министерства. Криклий отмечает, что пример такого хаба – станция "Выдубичи", где соединились пять видов транспорта: городские и пригородные электрички, аэроэкспресс, станция метро и автостанция с рейсовыми автобусами.

Министр планирует запустить наземный электротранспорт на Троещину.

"Это уникальная возможность обеспечить этому району нормальный наземный транспорт, связать его с метро "Почайна", обустроить там удобную пересадочную станцию", – говорит Криклий.

По его словам, с помощью трамваев и электричек разгрузятся и автодороги, и передвижение по городу станет комфортным.