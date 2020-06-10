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Украина договаривается с Беларусью, Британией, Молдовой и Турцией об освобождении своих перевозчиков от разрешений на перевозки – Мининфраструктуры

Киев ведет переговоры с рядом европейских стран о либерализации двусторонних и транзитных перевозок, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Криклий: Экономика страны должна работать, а перевозчики являются важной ее составляющей
Криклий: Экономика страны должна работать, а перевозчики являются важной ее составляющей
Фото: depositphotos.com

Украина договаривается с Беларусью, Великобританией, Молдовой и Турцией об освобождении своих перевозчиков от разрешений на перевозки. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

При этом отмечается, что стороны уже достигли определенных договоренностей и подписали ряд соответствующих протоколов.

"Экономика страны должна работать, а перевозчики являются важной ее составляющей. Поэтому на особом контроле сейчас вопрос обеспечения украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки", – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в начале мая Украина договорилась об обмене разрешениями на второе полугодие с Венгрией. Также запланирован дополнительный обмен разрешениями с Румынией, что позволит украинским перевозчикам получить дополнительно 5 тыс. транзитных и еще 3 тыс. универсальных разрешений в третьем квартале этого года. Также министерство работает над улучшением ситуации с обеспечением разрешений с Польшей. В ближайшее время ожидается получение более 4700 польских разрешений.

Кроме этого, достигнуты договоренности с Боснией и Герцеговиной об обмене дополнительными разрешениями, что на 46% больше предыдущей квоты. Ведется диалог с Норвегией и Швецией, а в начале июля Киев получит 4600 транзитных разрешений Словении и дополнительные разрешения Узбекистана.

"Самое главное – это либерализация наших двусторонних и транзитных перевозок, которая состоится в ближайшее время. Министерство инфраструктуры на различных площадках поднимает вопрос либерализации перевозок, ведь любые барьеры, такие, как разрешительная система, являются сдерживающим фактором для развития торговли", – подчеркнул Криклий.

13 марта в Мининфраструктуры Украины заявляли, что закрытие украинской границы из-за распространения коронавируса не коснется международных грузовых перевозок.

Теги: Украина, граница, Министерство инфраструктуры, транзит, торговля, Владислав Криклий, перевозки
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