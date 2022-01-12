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"Укрзалізниця" в 2021 году получила более 450 млн грн прибыли

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Доход "Укрзалізниці" от грузовых перевозок в прошлом году вырос до 72,3 млрд грн
Доход "Укрзалізниці" от грузовых перевозок в прошлом году вырос до 72,3 млрд грн
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" в 2021 году получила более 457,5 млн грн чистой прибыли. Об этом 12 января сообщила пресс-служба компании.

"Оперативная ежедневная работа с грузовладельцами, которая дала нам прирост грузопотока, а также поднятый тариф на грузовые перевозки, эффективное прозрачное распределение вагонов на аукционах позволили компенсировать 1,4 млрд грн убытка за первую половину 2021 года и вывести компанию в прибыль по результатам года", – отметил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

Доход от грузовых перевозок в прошлом году вырос на 11,2%, до 72,3 млрд грн, от пассажирских перевозок – на 50,7%, до 6,23 млрд грн.

Камышин также подчеркнул, что в конце 2021 года "Укрзалізниця" впервые в истории вовремя получила утвержденный финансовый план, позволяющий в 2022-м перейти к умеренному и стабильному развитию железнодорожной отрасли Украины.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании за год выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Теги: Украина, Укрзалізниця, доходы, прибыль, перевозки, пассажиры, Александр Камышин
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