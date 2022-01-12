"Укрзалізниця" в 2021 году получила более 450 млн грн прибыли

Доход "Укрзалізниці" от грузовых перевозок в прошлом году вырос до 72,3 млрд грн Фото: depositphotos.com

"Оперативная ежедневная работа с грузовладельцами, которая дала нам прирост грузопотока, а также поднятый тариф на грузовые перевозки, эффективное прозрачное распределение вагонов на аукционах позволили компенсировать 1,4 млрд грн убытка за первую половину 2021 года и вывести компанию в прибыль по результатам года", – отметил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

Доход от грузовых перевозок в прошлом году вырос на 11,2%, до 72,3 млрд грн, от пассажирских перевозок – на 50,7%, до 6,23 млрд грн.

Камышин также подчеркнул, что в конце 2021 года "Укрзалізниця" впервые в истории вовремя получила утвержденный финансовый план, позволяющий в 2022-м перейти к умеренному и стабильному развитию железнодорожной отрасли Украины.