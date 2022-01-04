"Укрзалізниця" объявила тендер на закупку 30 плацкартных вагонов

Вагоны "для наиболее популярного сегмента пассажирских перевозок" планируют приобрести через систему ProZorro.

Как отметили в компании, закупка подвижного состава производится на бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры.

"Речь идет о плацкартных вагонах, которые компания не закупала годами и которые довольно популярны у наших пассажиров. Благодаря закупке этой партии мы сможем полноценно формировать поезда из разных типов новых вагонов и предлагать пассажирам комфортные поездки по разным ценовым категориям", – отметил член правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По данным компании, новые плацкартные вагоны будут иметь современные элементы экстерьера и интерьера. В частности, будут установлены современное LED-освещение, вакуумные санузлы, розетки с USB-портами, а также современная система кондиционирования воздуха. Конструктивная скорость таких вагонов составит 160 км/ч, а срок службы – не менее 30 лет.

Помимо этого, "Укрзалізниця" планирует заказать за средства государственного бюджета еще 70 вагонов сидячего типа для дневного сообщения.