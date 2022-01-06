"Укрзалізниця" запускает в Киеве рождественский поезд с паровозом

Пассажиры с билетами на рождественский поезд смогут также бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта Фото: depositphotos.com

Поезд №897/898 без остановки будет курсировать от станции "Киев – Пассажирский" через станцию "Дарница" и обратно.

Отправка поезда 7, 8 и 9 января – в 13.28. Прибытие обратно на станцию "Киев – Пассажирский" – в 15.18.

Билеты доступны в кассах вокзалов, в чат-боте "Укрзалізниці" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте компании.

Стоимость билета для детей – от 102,33 грн, для взрослых – от 136,44 грн.

Пассажиры с билетами на этот поезд смогут также бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта рядом с Южным вокзалом.