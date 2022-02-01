"Укравтодор" показал, как в Полтавской области делают транспортную развязку из 600 м³ бетона

"Монолитная плита изготовлена из предварительно напряженного железобетона: на каждом прогоне формируется 17 каналов, в которые закладывается арматура. После этого происходит бетонирование и внутреннее напряжение арматуры с помощью спецоборудования", – рассказали в "Укравтодоре" и добавили, что на этом этапе использовано более 600 м³ бетона.

Далее в течение 28 дней бетонная плита будет приобретать прочность, после чего ее соединят с новой автодорогой. На съездах на развязке уже есть асфальтобетонная дорожная "одежда".

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, частью которой является новая транспортная развязка, станет первым украинским хайвеем, отметили в ведомстве. Дорогу протяженностью 137,5 км строят в Днепропетровской и Полтавской областях по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Это автодорога первой категории с четырьмя полосами движения. Перспектива интенсивности движения – 25,5 тыс. автомобилей в сутки", – уточнили в автодоре.