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"Укравтодор" показал, как в Полтавской области делают транспортную развязку из 600 м³ бетона

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Трасса Н-31 Днепр Царичанка Кобеляки Решетиловка станет первым украинским хайвеем, отметили в ведомстве
Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка станет первым украинским хайвеем, отметили в ведомстве
Фото: Укравтодор / Facebook

В Полтавской области на строительстве новой трассы Н-31 Днепр – Решетиловка на пересечении с дорогой М-03 Киев – Харьков забетонировали пролетное строение нового путепровода. "Укравтодор" на своей странице в Facebook показал, как проходили работы.

"Монолитная плита изготовлена из предварительно напряженного железобетона: на каждом прогоне формируется 17 каналов, в которые закладывается арматура. После этого происходит бетонирование и внутреннее напряжение арматуры с помощью спецоборудования", – рассказали в "Укравтодоре" и добавили, что на этом этапе использовано более 600 м³ бетона.

Далее в течение 28 дней бетонная плита будет приобретать прочность, после чего ее соединят с новой автодорогой. На съездах на развязке уже есть асфальтобетонная дорожная "одежда".

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, частью которой является новая транспортная развязка, станет первым украинским хайвеем, отметили в ведомстве. Дорогу протяженностью 137,5 км строят в Днепропетровской и Полтавской областях по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Это автодорога первой категории с четырьмя полосами движения. Перспектива интенсивности движения – 25,5 тыс. автомобилей в сутки", – уточнили в автодоре.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/305586414933309

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что благодаря конкуренции и обязательной экспертизе проектов стоимость 1 км дороги в 2021 году стала на 4,3 млн грн ниже, чем в 2019 году.

Теги: Укравтодор, строительство, Полтавская область, дороги, Большое строительство
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