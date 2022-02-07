Житомирская ОГА: "Большое строительство" в этом году возьмется за один из самых проблемных участков трассы М-06

Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Ивановка и Глыбочица. Планируется демонтировать дорожное покрытие на правом и левом проездах, на транспортной развязке, а также демонтировать железобетонные трубы и дорожные знаки.
На следующем этапе реконструкции будет оборудовано земляное полотно, укреплены насыпь и боковые каналы. Также будет произведена замена и ремонт железобетонных труб, искусственных сооружений. После этого установят очистные сооружения и дорожное покрытие, укрепят обочины, проложат систему водосбросов и водоотвода.
Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 февраля.
В октябре 2020 года "Укравтодор" расторг контракт на строительство Северного обхода города Житомира с подрядчиком Sinohydro. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Строительные работы должны были быть выполнены в течение двух лет, но за этот период и отведенный продленный срок подрядчик выполнил 50% из предусмотренного контрактом, сообщили в пресс-службе.
Трассу Киев-Чоп весной будут ремонтировать также и в Ровенской области. Там запланирована реконструкция 174 км автодороги, что станет самым масштабным проектом в этой области за последние 10 лет.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет госбюджета.
Общая протяженность отремонтированных и построенных по президентской программе "Большое строительство" дорог в Украине достигла уже 14 тыс. км, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко. До конца 2024 года должно быть восстановлено уже 24 тыс. км основных дорог, отметил он в Facebook.