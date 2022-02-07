ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Житомирская ОГА: "Большое строительство" в этом году возьмется за один из самых проблемных участков трассы М-06

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта
Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта
Фото: oda.zht.gov.ua

В 2022 году в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" стартует восстановление одного из наиболее проблемных участков трассы М-06 Киев-Чоп – Северного обхода Житомира. Об этом 7 февраля сообщила Житомирская областная государственная администрация.

Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Ивановка и Глыбочица. Планируется демонтировать дорожное покрытие на правом и левом проездах, на транспортной развязке, а также демонтировать железобетонные трубы и дорожные знаки.

На следующем этапе реконструкции будет оборудовано земляное полотно, укреплены насыпь и боковые каналы. Также будет произведена замена и ремонт железобетонных труб, искусственных сооружений. После этого установят очистные сооружения и дорожное покрытие, укрепят обочины, проложат систему водосбросов и водоотвода.

Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 февраля.

В октябре 2020 года "Укравтодор" расторг контракт на строительство Северного обхода города Житомира с подрядчиком Sinohydro. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Строительные работы должны были быть выполнены в течение двух лет, но за этот период и отведенный продленный срок подрядчик выполнил 50% из предусмотренного контрактом, сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Трассу Киев-Чоп весной будут ремонтировать также и в Ровенской области. Там запланирована реконструкция 174 км автодороги, что станет самым масштабным проектом в этой области за последние 10 лет.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет госбюджета.

Общая протяженность отремонтированных и построенных по президентской программе "Большое строительство" дорог в Украине достигла уже 14 тыс. км, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко. До конца 2024 года должно быть восстановлено уже 24 тыс. км основных дорог, отметил он в Facebook.

Теги: Житомир, аукцион, строительство, тендер, дороги, Житомирская ОГА, Большое строительство, ремонт дорог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (41670)
2
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (41075)
3
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (36893)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (36556)
5
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (30554)
6
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (19669)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (19034)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (17683)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS