Житомирская ОГА: "Большое строительство" в этом году возьмется за один из самых проблемных участков трассы М-06

Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта Фото: oda.zht.gov.ua

Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Ивановка и Глыбочица. Планируется демонтировать дорожное покрытие на правом и левом проездах, на транспортной развязке, а также демонтировать железобетонные трубы и дорожные знаки.

На следующем этапе реконструкции будет оборудовано земляное полотно, укреплены насыпь и боковые каналы. Также будет произведена замена и ремонт железобетонных труб, искусственных сооружений. После этого установят очистные сооружения и дорожное покрытие, укрепят обочины, проложат систему водосбросов и водоотвода.

Аукцион, на котором будет определен подрядчик, запланирован на 29 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 февраля.

В октябре 2020 года "Укравтодор" расторг контракт на строительство Северного обхода города Житомира с подрядчиком Sinohydro. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Строительные работы должны были быть выполнены в течение двух лет, но за этот период и отведенный продленный срок подрядчик выполнил 50% из предусмотренного контрактом, сообщили в пресс-службе.