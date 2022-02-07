На "Большом строительстве" моста в Кременчуге задействовали крупнейший ледокол в Украине

Контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее Фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка / Facebook

Сейчас в акватории реки, на левом пилоне, идет погружение стальных труб, диаметр каждой из которых достигает двух метров, а длина – 36 метров. Уже проложено 25 стальных труб. На правом пилоне также начато погружение труб, впоследствии трубы образуют фундаменты пилонов. Высота каждого – около 115 метров.

Чтобы погрузить трубы в воду, строители разрушают скальную породу, в итоге глубина сваи достигает более 50 метров. На этой неделе начнется бетонирование свай, анонсировали в Службе автомобильных дорог Полтавской области.

Для выполнения этой работы задействован крупнейший ледокол в Украине "Нибулон 10", подчеркивают в ведомстве.

"Турецкая подрядная организация Doğuş Grubu работает круглосуточно. Всего на строительстве моста задействованы 239 человек, из которых 127 украинских и 112 турецких специалистов", – сказано в материале.

Строители говорят, что планируют ускорить выполнение работ: контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее. В этом году из бюджета уже выделено 700 млн грн на строительство. На строительстве моста уже сэкономили 1 млрд 270 млн грн, отметили в пресс-службе Полтавской ОГА. Благодаря торгам удалось сэкономить около 11% от начальной цены. Окончательное предложение составило 11 млрд 248 млн 800 тыс. грн.

По словам первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко, в рамках президентской программы в прошлом году в стране восстановили 250 мостов, эстакад и путепроводов. В этом году планируется восстановление еще более 300 искусственных сооружений.