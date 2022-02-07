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На "Большом строительстве" моста в Кременчуге задействовали крупнейший ледокол в Украине

Контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее
Контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее
Фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка / Facebook

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в Полтавской области впервые за годы независимости соединят берега Днепра новым мостом, сообщили в "Укравтодоре" 4 февраля. Новый трехкилометровый вантовый мост в Кременчуге станет альтернативой железнодорожно-автомобильному Крюковскому мосту, который на сегодняшний день находится в аварийном состоянии, отметила пресс-служба ведомства в Facebook.

Сейчас в акватории реки, на левом пилоне, идет погружение стальных труб, диаметр каждой из которых достигает двух метров, а длина – 36 метров. Уже проложено 25 стальных труб. На правом пилоне также начато погружение труб, впоследствии трубы образуют фундаменты пилонов. Высота каждого – около 115 метров.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/308203228004961

Чтобы погрузить трубы в воду, строители разрушают скальную породу, в итоге глубина сваи достигает более 50 метров. На этой неделе начнется бетонирование свай, анонсировали в Службе автомобильных дорог Полтавской области.

Для выполнения этой работы задействован крупнейший ледокол в Украине "Нибулон 10",  подчеркивают в ведомстве.

"Турецкая подрядная организация Doğuş Grubu работает круглосуточно. Всего на строительстве моста задействованы 239 человек, из которых 127 украинских и 112 турецких специалистов", – сказано в материале.

https://www.facebook.com/pl.ukravtodor/posts/246043577706296

Строители говорят, что планируют ускорить выполнение работ: контракт на строительство моста устанавливает дедлайн до 2024 года, но проект может быть завершен ранее. В этом году из бюджета уже выделено 700 млн грн на строительство. На строительстве моста уже сэкономили 1 млрд 270 млн грн, отметили в пресс-службе Полтавской ОГА. Благодаря торгам удалось сэкономить около 11% от начальной цены. Окончательное предложение составило 11 млрд 248 млн 800 тыс. грн.

По словам первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко, в рамках президентской программы в прошлом году в стране восстановили 250  мостов, эстакад и путепроводов. В этом году планируется восстановление еще более 300 искусственных сооружений.

Контекст:

22 января Зеленский открыл новый вантовый мост в Запорожье.

Как рассказал в Facebook координатор программы "Большое строительство", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, этот мост был долгостроем на протяжении 16 лет, в рамках президентской программы его достроили за два года. Мостостроители в Запорожье работали круглосуточно и без выходных.

Теги: Турция, Кременчуг, строительство, мост, река Днепр, Большое строительство
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