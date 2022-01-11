Мост Патона частично декоммунизировали, реализацию раскритиковали в сети

По его словам, барельеф сделали "из какого-то порошкового метала" вместо чугунного литья.
"Из-за этого лицо архангела побито мелкими дырами, как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами. Вся конструкция стоит пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи. Ее можно отмыть разве что мощным Kärcher", – написал Широчин.
Он обратил внимание на то, что все новые декоративные болты секции успели заржаветь. Также заржавела декоративная шишка, которую установили на месте молота.
"Нам это все еще выдадут за реставрацию. Я же повторюсь: это дешевая и постыдная подделка, к тому же нарушающая закон об охране культурного наследия", – считает Широчин.
"Сейчас на мосту имени Патона устанавливают разные варианты по замене советских звезд. Эти варианты не являются финальными", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".
В 2016 году мост Патона уже пытались декоммунизировать – тогда одну из звезд на нем закрыли металлическим гербом столицы, сообщали "Українські новини".
Мост Патона в Киеве был открыт в ноябре 1953 года. На момент открытия он был самым большим в Европе цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.
В декабре 2018 года президент Национальной академии наук Украины Борис Патон заявлял, что мост Патона не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях.
Представитель Института электросварки имени Патона Валерий Позняков рассказал в 2019 году, что в 2018-м Институт стальных конструкций имени Шимановского обследовал техническое состояние моста. Результаты показали, что сооружение находится в критическом состоянии. После этого была созвана группа при КГГА, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста.
В сентябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что столица получила все согласования от государственных органов для ремонта моста Патона и после завершения проектных работ можно будет начать реконструкцию.
На мосту периодически происходят прорывы теплотрассы, в июле 2021 года их было минимум четыре.
В августе 2021 года в Киевской городской государственной администрации анонсировали масштабную реставрацию моста Патона, включающую ремонт мостового полотна, ремонт конструкций пролетов и опор, новые перила, а также дополнительную полосу для движения автотранспорта и велосипедные дорожки. Однако, отметили в КГГА, "Киевавтодор" уже дважды проводил официальную процедуру закупок разработки проектно-сметной документации по реставрации, но Антимонопольные комитет отклонял результаты тендеров.
Реконструкция моста Патона начнется не раньше 2023 года, заявляли в "Киевавтодоре" в ответ на запрос "Фокуса".