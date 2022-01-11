Мост Патона частично декоммунизировали, реализацию раскритиковали в сети

В "Киевавтодоре" говорят, что это еще не финальный вариант замены советских звезд Фото: Семен Широчин / Facebook

По его словам, барельеф сделали "из какого-то порошкового метала" вместо чугунного литья.

"Из-за этого лицо архангела побито мелкими дырами, как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами. Вся конструкция стоит пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи. Ее можно отмыть разве что мощным Kärcher", – написал Широчин.

Он обратил внимание на то, что все новые декоративные болты секции успели заржаветь. Также заржавела декоративная шишка, которую установили на месте молота.

Так выглядела секция моста раньше. Фото: Wikipedia

"Нам это все еще выдадут за реставрацию. Я же повторюсь: это дешевая и постыдная подделка, к тому же нарушающая закон об охране культурного наследия", – считает Широчин.

"Сейчас на мосту имени Патона устанавливают разные варианты по замене советских звезд. Эти варианты не являются финальными", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

В 2016 году мост Патона уже пытались декоммунизировать – тогда одну из звезд на нем закрыли металлическим гербом столицы, сообщали "Українські новини".