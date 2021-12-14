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КИЕВ

В Киеве мост Патона решили озеленить в декабре почти за полмиллиона грн

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Мост Патона построили в 1953 году, и он нуждается в реконструкции
Мост Патона построили в 1953 году, и он нуждается в реконструкции
Фото: depositphotos.com

На озеленение киевского моста Патона потратят из бюджета 483 тыс. грн. Это следует из данных о тендере, размещенных в системе публичных закупок ProZorro.

Объявило тендер на проведение работ по озеленению транспортной развязки моста Патона в Печерском районе Киева коммунальное объединение "Киевзеленстрой".

На развязке планируется высадить 487 кустов можжевельника (439 – казацкого, 48 – скального BlueArrow). Тендер объявили 1 декабря, конечный срок подачи заявок – 10 декабря, аукцион пройдет 15 декабря. Срок выполнения работ – 24 декабря.

Контекст:

Мост Патона в Киеве был открыт в ноябре 1953 года. На момент открытия был самым большим в Европе цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.

В декабре 2018 года президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон заявлял, что мост Патона не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях.

Представитель Института электросварки имени Патона Валерий Позняков рассказал в 2019 году, что в 2018-м Институт стальных конструкций имени Шимановского обследовал техническое состояние моста. Результаты показали, что сооружение находится в критическом состоянии. После этого была созвана группа при КГГА, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста.

В сентябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что столица получила все согласования от государственных органов для ремонта моста Патона и после завершения проектных работ можно будет начать реконструкцию.

Теги: Киев, тендер, мост, ProZorro, Киевзеленстрой
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