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Кличко уволил заместителя "из-за затягивания строительства" Подольского моста

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Кличко: Сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит
Кличко: Сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко 5 ноября уволил своего заместителя Александра Густелева, об этом городской голова написал в Telegram.

"Сегодня уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", – пояснил Кличко.

По его словам, строители обеспечены всем, чтобы завершить работу, – финансово и организационно.

"Заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению... У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта", – отметил мэр столицы.

Он не уточнил, кто будет назначен на должность заместителя.

Густелев занимал должность замглавы Киевской городской государственной администрации с февраля 2020 года. До этого он пять лет возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор", отмечает LB.ua.

Контекст:

13 октября 2021 года КГГА своим распоряжением №2152 утвердила новый проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Стоимость строительства выросла с 11,2 млн до 19,9 млн грн.

Кличко ставил своему заму жесткое требование до конца года открыть автотранспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту, сообщало 19 октября LB.ua.

Теги: Владимир Кличко, КГГА, строительство, мост, Александр Густелев, река Днепр
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