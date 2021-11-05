Кличко уволил заместителя "из-за затягивания строительства" Подольского моста

Кличко: Сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Сегодня уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", – пояснил Кличко.

По его словам, строители обеспечены всем, чтобы завершить работу, – финансово и организационно.

"Заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению... У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта", – отметил мэр столицы.

Он не уточнил, кто будет назначен на должность заместителя.

Густелев занимал должность замглавы Киевской городской государственной администрации с февраля 2020 года. До этого он пять лет возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор", отмечает LB.ua.