Проект Подольского моста подорожал из-за новых туннелей и съездов – замглавы КГГА

"Что касается стоимости объекта, есть ряд причин для подорожания. Проект делали более пяти лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на улице Бальзака. Таким образом, жители левого берега получат более удобное сообщение мостом. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. Напомню, что в составе строительства мостового перехода уже устроены в основных конструкциях три станции будущей четвертой линии метрополитена", – отметил заместитель мэра столицы.

Он добавил, что в Украине изменились строительные нормы, из-за чего проект также пришлось пересмотреть.

"За это время вступили в силу новые государственные нормативы строительства (ГСН и ГСТУ), повышающие требования к строительству, а следовательно – конечную стоимость моста", – рассказал замглавы КГГА.

Причиной изменения сметы стали также рост зарплат и цен на стройматериалы, отметил он.