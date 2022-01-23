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Весом в 100 самолетов "Мрія", высотой в 50 этажей. В Запорожье открыли движение по самому высокому мосту в Украине

 
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Мост строили с 2004 года
Мост строили с 2004 года
Фото: president.gov.ua

В Запорожье 22 января в присутствии президента Владимира Зеленского открыли движение автотранспорта по верховой части нового вантового моста через реку Днепр, соединяющего остров Хортица с центром города. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Сегодня мы объединяем Украину не только словами – сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине", – заявил президент. 

По словам Зеленского, строители из разных регионов Украины и из-за границы работали над созданием моста на высоте 30-35 метров, в круглосуточном режиме, в разное время года. Он отметил, что его строительство начали еще в 2004 году, и "передавали в наследство" друг другу четыре президента Украины. 

"Высота пилона этого моста – 150 метров, или небоскреб в 50 этажей, длина – пять футбольных полей, вес всего сооружения – более 6 тыс. тонн, или 100 самолетов "Мрія". И чтобы построить то, чего не могли сделать почти 20 лет, понадобилось 20 месяцев", – сказал президент. 

Отмечается, что на новом мосту при участии Зеленского состоялся флешмоб "Живая цепь" по случаю Дня Соборности Украины, после чего автоколонна приступила к испытанию нового сооружения. По мосту проехали автомобили экстренных служб и гражданские авто с государственными флагами Украины. Также над мостом пролетел вертолет с сине-желтым стягом.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Зеленский подчеркнул, что открытие моста символично происходит в День Соборности Украины, поэтому отныне переправа будет монументом единства.

Видео истории строительства моста, начиная с его внесения в генплан Запорожья в 1965 году, опубликовал в Facebook замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/videos/299849331987042/

Теги: Запорожье, Мустафа Найем, День соборности Украины, строительство, мост, Владимир Зеленский, Хортица, река Днепр, Офис президента Украины
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