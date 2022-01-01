В Киеве прошло факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры. Видео

Об инцидентах на мероприятии не сообщается Фото: svoboda.org.ua

Шествие, организованное националистами, прошло от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, где расположен Офис президента Украины. К самому зданию ОП митингующих не пустили из-за работающей там новогодней ярмарки, отмечает "Интерфакс-Украина".

Полиция оценила число участников марша в 500–600, пишет агентство.

Участники мероприятия несли партийные флаги, национальные флаги Украины и скандировали, в частности: "Слава Украине!", "Слава нации – смерть врагам!", "Украина – прежде всего!", сообщает "Укринформ".

Об инцидентах в ходе шествия информации нет.

Мероприятия, посвященные дню рождения Бандеры, прошли 1 января также в Одессе, Дрогобыче, Сумах, Хмельницком, Славянске, Запорожье и других населенных пунктах.