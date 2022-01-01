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В Киеве прошло факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры. Видео

 
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Об инцидентах на мероприятии не сообщается
Об инцидентах на мероприятии не сообщается
Фото: svoboda.org.ua

1 января в Киеве традиционно состоялось факельное шествие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Трансляцию вел "5 канал".

Шествие, организованное националистами, прошло от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, где расположен Офис президента Украины. К самому зданию ОП митингующих не пустили из-за работающей там новогодней ярмарки, отмечает "Интерфакс-Украина".

Полиция оценила число участников марша в 500–600, пишет агентство.

Участники мероприятия несли партийные флаги, национальные флаги Украины и скандировали, в частности: "Слава Украине!", "Слава нации – смерть врагам!", "Украина – прежде всего!", сообщает "Укринформ".

Об инцидентах в ходе шествия информации нет.

Мероприятия, посвященные дню рождения Бандеры, прошли 1 января также в ОдессеДрогобыче, Сумах, Хмельницком, Славянске, Запорожье и других населенных пунктах.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

видео

Видео: 5 канал / YouTube
Теги: Киев, Одесса, Запорожье, Славянск, Степан Бандера, марш, националисты, трансляция, шествие
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