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СБУ выявила попытку хищения 3 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве

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СБУ провела обыски в подпольном офисе
СБУ провела обыски в подпольном офисе
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о выявлении попытки хищения около 3 млн грн, выделенных на строительство Подольского моста в Киеве. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 5 ноября.

"Схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись. Фигуранты этой сделки привлекли к противоправному механизму дельцов, которые изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию, вели так называемую теневую бухгалтерию, создавали и подыскивали рисковые юридические лица для их дальнейшего использования в противоправной деятельности", – заявили в СБУ.

В подпольном офисе правоохранители нашли 37 печатей рисковых обществ – прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода, поддельную бухгалтерскую документацию и черновую бухгалтерию, подтверждающую миллиардные убытки государства, компьютерную технику и средства связи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

Контекст:

13 октября 2021 года КГГА своим распоряжением №2152 утвердила новый проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Стоимость строительства выросла с 11,2 млн до 19,9 млн грн.

5 ноября мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева "из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, СБУ, мост, хищения
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