СБУ выявила попытку хищения 3 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве

"Схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись. Фигуранты этой сделки привлекли к противоправному механизму дельцов, которые изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию, вели так называемую теневую бухгалтерию, создавали и подыскивали рисковые юридические лица для их дальнейшего использования в противоправной деятельности", – заявили в СБУ.

В подпольном офисе правоохранители нашли 37 печатей рисковых обществ – прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода, поддельную бухгалтерскую документацию и черновую бухгалтерию, подтверждающую миллиардные убытки государства, компьютерную технику и средства связи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам планируют сообщить о подозрении.