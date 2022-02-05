В Украине нагрузку на дороги могут снизить за счет развития речной инфраструктуры – Шмыгаль

"Важным для Украины является развитие речной инфраструктуры и развитие конкурентоспособности речных портов. Модернизация сети внутренних водных путей позволит существенно снизить нагрузку на дороги и защитить их от разрушения", – написал он.

Премьер отметил, что на последнем своем заседании Кабинет Министров включил Администрацию речных портов в список получателей бюджетных средств, предусмотренных для дальнейшего внедрения транспортной стратегии Украины.

"Это позволит осуществлять мероприятия по улучшению логистического потенциала наших рек", – подчеркнул Шмыгаль.