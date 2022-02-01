Великобритания выделит почти £2 млрд на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике – Зеленский

Зеленский: Мы стремимся расширять партнерство во всех сферах Фото: president.gov.ua

"Великобритания выделяет еще почти £2 млрд на реализацию совместных с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в сферах инфраструктуры и энергетики", – отметил он.

Зеленский также рассказал, что Украина и Великобритания договорились о совместных действиях по обеспечению мира и безопасности в Черноморском регионе и активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

"Мы стремимся расширять партнерство во всех сферах. Мы договорились начать переговоры о дальнейшей либерализации торговли", – сообщил президент.