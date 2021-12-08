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Резников: Более 70% бюджета Минобороны Украины "проедается". Это хроническая проблема

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Резников: Нужно 230 250 млрд грн. Ежегодно!
Резников: Нужно 230–250 млрд грн. Ежегодно!
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Более 70% бюджета украинской армии уходит на обеспечение военнослужащих едой и их содержание. Об этом в интервью порталу Минобороны "АрмияInform", которое вышло 8 декабря, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Нам удалось перед утверждением государственного бюджета на 2022 год договориться об увеличении финансирования на 2,5 млрд. Это позволит гарантировать стабильную оплату денежного довольствия, "боевых", социальных выплат нашим воинам и начать постепенное увеличение. Хочу поблагодарить за это Минфин. Именно поэтому одна из главных задач на год – начать структурные изменения оборонного бюджета, чтобы уже в 2023 году они были закреплены в законе. Речь идет об увеличении доли расходов развития при сохранении курса повышения социальных стандартов", – сказал министр.

По его словам, в этом году украинская армия получила наибольшее финансирование за все время независимости страны.

"В этом году государство выделило Минобороны более 133 млрд грн. И еще право на 15 млрд грн государственных гарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главные задачи. Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета – это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15–20% от потребности. Условно сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями – пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230–250 млрд грн. Ежегодно!" – подчеркнул Резников.

Контекст:

Бывший министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что в 2022 году будет увеличен фонд оплаты труда военнослужащих, это позволит проводить выплаты своевременно и в полном объеме. В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

25 сентября заместитель министра обороны Александр Носов рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо. 8 октября Носов заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, что недофинансирование украинской армии составляет 7,1 млрд грн

В бюджете на 2020 год (.xls) на Министерство обороны было предусмотрено 118 млрд грн, в бюджете на 2019 год (.xls) – 103 млрд грн.

Теги: Украина, армия, ВВП, бюджет, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, финансирование
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