Резников: Более 70% бюджета Минобороны Украины "проедается". Это хроническая проблема

"Нам удалось перед утверждением государственного бюджета на 2022 год договориться об увеличении финансирования на 2,5 млрд. Это позволит гарантировать стабильную оплату денежного довольствия, "боевых", социальных выплат нашим воинам и начать постепенное увеличение. Хочу поблагодарить за это Минфин. Именно поэтому одна из главных задач на год – начать структурные изменения оборонного бюджета, чтобы уже в 2023 году они были закреплены в законе. Речь идет об увеличении доли расходов развития при сохранении курса повышения социальных стандартов", – сказал министр.

По его словам, в этом году украинская армия получила наибольшее финансирование за все время независимости страны.

"В этом году государство выделило Минобороны более 133 млрд грн. И еще право на 15 млрд грн государственных гарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главные задачи. Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета – это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15–20% от потребности. Условно сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями – пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230–250 млрд грн. Ежегодно!" – подчеркнул Резников.