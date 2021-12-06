"У Украины нет лучшего партнера, чем США". Американские военные поздравили ВСУ с Днем Вооруженных сил

"Благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – говорится в тексте поздравления.
Стюарт отметила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а у Украины "нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты".
День ВСУ – профессиональный праздник всех украинских военных. Был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года и отмечается 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины". Эта дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.
Поздравил военнослужащих и сотрудников с Днем Вооруженных сил Украины президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что "украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага".