"У Украины нет лучшего партнера, чем США". Американские военные поздравили ВСУ с Днем Вооруженных сил

Стюарт поблагодарила всех, кто служил и служит ради защиты Украины Скриншот: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

"Благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – говорится в тексте поздравления.

Стюарт отметила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а у Украины "нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты".