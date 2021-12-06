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Зеленский в 30-ю годовщину создания ВСУ: Украинская армия стала боевой структурой, способной сломать любые захватнические планы врага

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Зеленский поблагодарил воинов и ветеранов ВСУ за службу
Зеленский поблагодарил воинов и ветеранов ВСУ за службу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и сотрудников с Днем Вооруженных сил Украины. Его поздравление опубликовано на сайте Минобороны.

Верховный главнокомандующий ВСУ отметил, что, хотя 6 декабря в Украине отмечают 30-летие со дня создания национальных Вооруженных сил, настоящая история развития украинской армии достигает нескольких столетий и связана со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства.

"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", – говорится в обращении.

Зеленский напомнил, что в день своего профессионального праздника военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают защищать суверенитет и свободу государства от российской агрессии.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны. В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне. Убежден, что Вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", – заключил президент.

Контекст:

День ВСУ, профессиональный праздник всех украинских военных был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года. Он отмечается именно 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины". Также дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.

Теги: армия, военные, Вооруженные силы Украины, праздники, ветераны, Владимир Зеленский, ВСУ, военнослужащий, президент, обращение
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