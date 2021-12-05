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Волонтерство сделало Украину непобедимой – Зеленский

Зеленский: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
Зеленский: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря принял участие в торжествах по случаю Международного дня волонтера, которые прошли в Киеве на территории "Мистецького арсеналу". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Украинский народ никогда не был безразличным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", – сказал президент.

Он отметил, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году, когда началась агрессия России на Донбассе, и делает государство непобедимым сегодня.

"Невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в мгновение ока становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных. Тех, кто готов отдать все, что есть, потому что обещал ребятам прицел. Тех, кто готов искать всю ночь необходимые лекарства. Тех, кто считает, что "велосипед подождет"… Миллионы украинцев. Достойных. Свободных. Неравнодушных", – отметил Зеленский.

Президент во время мероприятия вручил волонтерам государственные награды.

Контекст:

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день волонтера в 1985 году.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С начала российской агрессии военным помогали волонтеры из разных регионов страны.

Теги: Украина, Донбасс, волонтеры, Владимир Зеленский, украинцы, война в Украине, война на Донбассе
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