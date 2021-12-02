Боевики боятся уже стрелять – сразу убегают, меняя позицию. Знают, что через несколько минут придет ответ – командующий ООС Павлюк

"Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к счастью, для нас и, к сожалению, для них – им это не удается. Потому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов. Они боятся уже стрелять – короткие обстрелы и сразу убегают, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ. Противник пытается с максимально большой дистанции использовать [вооружение]. И что, к сожалению, отчетливо просматривается – они прикрываются местным населением", – подчеркнул Павлюк.

По его словам, активность российских оккупантов быстро прекращается, когда силы ООС открывают ответный огонь.

"В последнее время активность этих подразделений все же увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны – они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", – отметил генерал-лейтенант.