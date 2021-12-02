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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики боятся уже стрелять – сразу убегают, меняя позицию. Знают, что через несколько минут придет ответ – командующий ООС Павлюк

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Павлюк: Мы перехватили инициативу
Павлюк: Мы перехватили инициативу
Фото: radiosvoboda.org

Боевики на Донбассе прибегают к тактике коротких обстрелов, так как знают, что украинские военные быстро открывают ответный огонь. Об этом в опубликованном 2 декабря интервью проекту "Донбасс.Реалии" "Радіо.Свободи" заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к счастью, для нас и, к сожалению, для них – им это не удается. Потому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов. Они боятся уже стрелять – короткие обстрелы и сразу убегают, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ. Противник пытается с максимально большой дистанции использовать [вооружение]. И что, к сожалению, отчетливо просматривается – они прикрываются местным населением", – подчеркнул Павлюк.

По его словам, активность российских оккупантов быстро прекращается, когда силы ООС открывают ответный огонь.

"В последнее время активность этих подразделений все же увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны – они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", – отметил генерал-лейтенант.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, ООС, Александр Павлюк
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