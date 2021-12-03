Резников: Будущее Европы будет решаться в Украине

Министр признал, что помимо ядерного арсенала, РФ также превосходит Украину с точки зрения военной авиации, ракетных систем и военно-морской мощи. Тем не менее, убежден Резников, любая широкомасштабная сухопутная кампания против Украины в конечном итоге обречена на провал. По его словам, украинская земля будет "гореть у них [российских военных] под ногами".

Резников считает, что большая украино-российская война ввергнет в кризис всю Европу, причем появление до пяти млн украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из проблем. Военные действия могут полностью прекратить импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создав проблемы с продовольственной безопасностью для всего континента.

Единственный реальный способ справиться с Кремлем, отметил глава Минобороны в своей статье "Будущее Европы будет решаться в Украине", – готовность Запада противостоять российской агрессии. Кроме того, Украина и ее западные партнеры должны убедить Москву в том, что цена нового наступления будет слишком высока, чтобы о ней думать.