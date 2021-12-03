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Резников: Будущее Европы будет решаться в Украине

Большая война России с Украиной ввергнет в кризис всю Европу, считает Резников
Большая война России с Украиной ввергнет в кризис всю Европу, считает Резников
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Европа не осознает в полной мере, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину будет означать для остальной части континента. Об этом 3 декабря в своей статье на сайте американского аналитического центра Atlantic Council заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр признал, что помимо ядерного арсенала, РФ также превосходит Украину с точки зрения военной авиации, ракетных систем и военно-морской мощи. Тем не менее, убежден Резников, любая широкомасштабная сухопутная кампания против Украины в конечном итоге обречена на провал. По его словам, украинская земля будет "гореть у них [российских военных] под ногами".

Резников считает, что большая украино-российская война ввергнет в кризис всю Европу, причем появление до пяти млн украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из проблем. Военные действия могут полностью прекратить импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создав проблемы с продовольственной безопасностью для всего континента.

Единственный реальный способ справиться с Кремлем, отметил глава Минобороны в своей статье "Будущее Европы будет решаться в Украине", – готовность Запада противостоять российской агрессии. Кроме того, Украина и ее западные партнеры должны убедить Москву в том, что цена нового наступления будет слишком высока, чтобы о ней думать.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ситуация в Украине и вокруг нее "остается нестабильной и непредсказуемой", а в намерениях России "нет уверенности". И он, и госсекретарь США Энтони Блинкен предупредили РФ о новых санкциях в случае агрессии против Украины. "Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену, будет иметь политические и экономические последствия для России", – сказал Столтенберг. 

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия сконцентрировала в оккупированном Крыму, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и у российско-украинской границы более 94 тыс. военнослужащих, которые могут быть задействованы в эскалации. 

Теги: Россия, Украина, НАТО, агрессия, Алексей Резников, ВСУ, Европа, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз
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