Экономика Украины адаптировалась к условиям многолетнего напряженного конфликта – вице-премьер Свириденко

"Мы с вами уже последние семь лет живем в ситуации, когда у нас на самом деле очень напряженный конфликт, и на самом деле наша экономика уже адаптировалась к этим условиям и показала устойчивость. И красноречиво об этом свидетельствуют реальные цифры, факты того, как мы с вами завершили 2021 год", – сказала она.
Вице-премьер отметила, что в прошлом году реальный ВВП страны составил максимальные за ее историю $200 млрд.
"Этот показатель даже выше, чем был в 2007–2008 годы, когда не был оккупирован Крым, не был оккупирован Донбасс. И на этом фоне реальный ВВП увеличился на 3,2%. Что означает увеличение реального ВВП для каждого украинца? В первую очередь это рост доходов", – объяснила Свириденко.
По данным американского Центра деловых и экономических исследований (CEBR), опубликованным 10 февраля, Украина за шесть лет войны с Россией (2014–2020) потеряла $280 млрд.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.