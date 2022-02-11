Экономика Украины адаптировалась к условиям многолетнего напряженного конфликта – вице-премьер Свириденко

"Мы с вами уже последние семь лет живем в ситуации, когда у нас на самом деле очень напряженный конфликт, и на самом деле наша экономика уже адаптировалась к этим условиям и показала устойчивость. И красноречиво об этом свидетельствуют реальные цифры, факты того, как мы с вами завершили 2021 год", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что в прошлом году реальный ВВП страны составил максимальные за ее историю $200 млрд.

"Этот показатель даже выше, чем был в 2007–2008 годы, когда не был оккупирован Крым, не был оккупирован Донбасс. И на этом фоне реальный ВВП увеличился на 3,2%. Что означает увеличение реального ВВП для каждого украинца? В первую очередь это рост доходов", – объяснила Свириденко.

По данным американского Центра деловых и экономических исследований (CEBR), опубликованным 10 февраля, Украина за шесть лет войны с Россией (2014–2020) потеряла $280 млрд.