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Экономика Украины адаптировалась к условиям многолетнего напряженного конфликта – вице-премьер Свириденко

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Свириденко: Увеличение реального ВВП это рост доходов для каждого украинца
Свириденко: Увеличение реального ВВП – это рост доходов для каждого украинца
Фото: Міністерство економіки України / Facebook

Украинская экономика демонстрирует стойкость к условиям войны. Об этом 11 февраля в Харькове на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы с вами уже последние семь лет живем в ситуации, когда у нас на самом деле очень напряженный конфликт, и на самом деле наша экономика уже адаптировалась к этим условиям и показала устойчивость. И красноречиво об этом свидетельствуют реальные цифры, факты того, как мы с вами завершили 2021 год", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что в прошлом году реальный ВВП страны составил максимальные за ее историю $200 млрд.

"Этот показатель даже выше, чем был в 2007–2008 годы, когда не был оккупирован Крым, не был оккупирован Донбасс. И на этом фоне реальный ВВП увеличился на 3,2%. Что означает увеличение реального ВВП для каждого украинца? В первую очередь это рост доходов", – объяснила Свириденко.

По данным американского Центра деловых и экономических исследований (CEBR), опубликованным 10 февраля, Украина за шесть лет войны с Россией (2014–2020) потеряла $280 млрд.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: ВВП, экономика, доходы, российская агрессия, украинцы, война в Украине, вице-премьер, Юлия Свириденко
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