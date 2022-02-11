Данилюк: В Украине происходит безумное давление на легальный бизнес

"В Украине происходит безумное давление на легальный бизнес. И это касается не только крупных компаний, хотя даже международные компании страдают от этого давления. К примеру, недавно были арестованы счета "АрселорМиттал", – напомнил он.
Данилюк подчеркнул, что давлению подвергается также малый и средний бизнес, из-за этого предприниматели регулярно выходят с акциями протеста.
"ФЛП каждый день проводят демонстрации возле Офиса президента. Количество проверок увеличилось почти в два раза правоохранительными и контролирующими органами", – рассказал Данилюк.
Он считает, что в этих условиях вкладывать деньги в бизнес в Украине инвесторы не будут, а власти нужно не уничтожать бизнес, а помогать ему в развитии.
"Я не понимаю, как можно рубить сук, на котором ты сидишь. Не понимаю. Потому что без того, чтобы экономика была сильной, не может быть ни сильной армии, не может быть ни пенсий, ни медицины. Я не понимаю, какова логика этих действий. Мы сейчас наблюдаем, как экономика наша убивается", – заявил экс-секретарь СНБО.
1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.
По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.