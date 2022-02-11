Данилюк: В Украине происходит безумное давление на легальный бизнес

Александр Данилюк: Я не понимаю, какова логика этих действий. Мы сейчас наблюдаем, как экономика наша убивается Фото: Олександр Данилюк / Facebook

"В Украине происходит безумное давление на легальный бизнес. И это касается не только крупных компаний, хотя даже международные компании страдают от этого давления. К примеру, недавно были арестованы счета "АрселорМиттал", – напомнил он.

Данилюк подчеркнул, что давлению подвергается также малый и средний бизнес, из-за этого предприниматели регулярно выходят с акциями протеста.

"ФЛП каждый день проводят демонстрации возле Офиса президента. Количество проверок увеличилось почти в два раза правоохранительными и контролирующими органами", – рассказал Данилюк.

Он считает, что в этих условиях вкладывать деньги в бизнес в Украине инвесторы не будут, а власти нужно не уничтожать бизнес, а помогать ему в развитии.

"Я не понимаю, как можно рубить сук, на котором ты сидишь. Не понимаю. Потому что без того, чтобы экономика была сильной, не может быть ни сильной армии, не может быть ни пенсий, ни медицины. Я не понимаю, какова логика этих действий. Мы сейчас наблюдаем, как экономика наша убивается", – заявил экс-секретарь СНБО.