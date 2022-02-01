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"Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур

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В "Метинвесте" призвали правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий
В "Метинвесте" призвали правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий
Фото: metinvestholding.com

На предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге проводятся обыски, которые сопровождаются многочисленными нарушениями, заявили в пресс-службе компании 1 февраля.

"На горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур – действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность", – подчеркнули в "Метинвесте".

В компании добавили, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

"Группа "Метинвест" является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики. "Метинвест" официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки", – заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса.

"Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом", – резюмировали в компании.

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: СБУ, налоги, Кривой Рог, прокуратура, бизнес, Метинвест, металлургия, правоохранители, обыски, Бюро экономической безопасности
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