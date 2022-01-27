"Метинвест" в 2021 году потратил на модернизацию своих предприятий в Кривом Роге 17 млрд грн

В 2021 году компания направила на развитие своих криворожских комбинатов и заводов около 17 млрд грн.

"Там реализовали проекты по обновлению техники, оборудования, модернизации производства, улучшению условий труда, повышению уровня безопасности и снижению влияния предприятий на окружающую среду. Одним из самых масштабных проектов в горнодобывающей отрасли Украины в "Метинвесте" назвали запуск циклично-поточных технологий на Северном и Ингулецком ГОКах. В это компания вложила около $250 млн. Благодаря этим проектам повысится производительность, снизятся энергозатраты и уменьшится техногенное воздействие на окружающую среду", – пишет агентство со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Современное оборудование позволяет сэкономить на Криворожском ремонтно-механическом заводе 35% электроэнергии, отметили в компании.

"На Южном ГОКе была проведена модернизация оборудования, благодаря чему он увеличил выпуск железорудного концентрата по сравнению с 2020 годом на 5,5% – до 13,5 млн тонн", – сказано в сообщении.