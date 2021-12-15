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"Метинвест" подписал меморандум о декарбонизации производства с SMS group и Paul Wurth

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Меморандум призван предоставить обеим сторонам возможности по разработке и испытанию новых технологий
Меморандум призван предоставить обеим сторонам возможности по разработке и испытанию новых технологий
Фото: depositphotos.com

Группа "Метинвест" подписала с глобальной компанией с немецкими корнями SMS group и ее "дочкой" Paul Wurth меморандум о взаимопонимании для реализации общих намерений по сокращению выбросов углекислого газа во время производства чугуна и стали, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста". Документ подписали генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, генеральный директор SMS group в Европе Георгес Рассел и директор по продажам в Восточной Европе Марина Келлер.

Подписанты ожидают, что SMS group поможет повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей "Метинвеста", также компании планируют обсуждать перспективные направления сотрудничества с наибольшим потенциалом.

"Метинвест" направляется по пути декарбонизации металлургии и горнодобывающей промышленности будущего. Благодаря сотрудничеству с SMS group мы сможем эффективнее использовать имеющиеся технологии, чтобы усовершенствовать металлургические процессы. В частности, мы сосредоточимся на решениях по снижению выбросов парниковых газов. Мы уверены, что нам удастся создать общую почву для действий. Как отрасль, мы должны найти решения именно тогда, когда они нужны миру", – цитирует УНИАН генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Меморандум призван предоставить обеим сторонам возможности по разработке и испытанию новых технологий для совершенствования как процессов производства чугуна и стали, так и более глубокого передела. Какие именно проекты компании будут реализовывать – они зафиксируют в договорах и контрактах.

"Мы вместе будем рассматривать целый спектр технологических решений. Сюда входят инновационные технологии Paul Wurth для устойчивого производства чугуна, такие как технология прямого восстановления железа с нашим партнером Midrex, доменные печи с уменьшенными выбросами СО2, использование водорода, электрификация, цифровизация, утилизация промышленных газов (в частности, улавливание, использование и хранение), а также энергоэффективность и повторное использование энергии", – рассказал генеральный директор SMS group в Европе Георгес Рассел.

Теги: экология, промышленность, меморандум, Метинвест, металлургия, технологии, энергоэффективность, инновации, сотрудничество
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