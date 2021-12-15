"Метинвест" подписал меморандум о декарбонизации производства с SMS group и Paul Wurth

Подписанты ожидают, что SMS group поможет повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей "Метинвеста", также компании планируют обсуждать перспективные направления сотрудничества с наибольшим потенциалом.

"Метинвест" направляется по пути декарбонизации металлургии и горнодобывающей промышленности будущего. Благодаря сотрудничеству с SMS group мы сможем эффективнее использовать имеющиеся технологии, чтобы усовершенствовать металлургические процессы. В частности, мы сосредоточимся на решениях по снижению выбросов парниковых газов. Мы уверены, что нам удастся создать общую почву для действий. Как отрасль, мы должны найти решения именно тогда, когда они нужны миру", – цитирует УНИАН генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Меморандум призван предоставить обеим сторонам возможности по разработке и испытанию новых технологий для совершенствования как процессов производства чугуна и стали, так и более глубокого передела. Какие именно проекты компании будут реализовывать – они зафиксируют в договорах и контрактах.