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ДЕНЬГИ

"Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн

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Инвестиции в стратегические проекты выросли на 23%
Инвестиции в стратегические проекты выросли на 23%
Фото: inventure.com.ua

За девять месяцев 2021 года компания "Метинвест" увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с январем – сентябрем периодом прошлого года. Сумма инвестиций составила $822 млн, сообщает УНИАН со ссылкой на отчет по предварительным финансовым результатам.

Инвестиции в стратегические проекты за этот период выросли на 23% и составили 23% в общем объеме, инвестиции в проекты поддержания – на 67% (доля 63%).

Группа "Метинвест" начала строить на ММК имени Ильича новый цех по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона, первый этап завершится до конца 2024 года, инвестиции превысят $800 млн. На этом же комбинате компания строит воздухоразделительные установки, этот проект завершится в первом полугодии 2022 года.

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате "Метинвест" запустил новый тракт комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) стоимостью $50 млн, на Северном ГОК – новый ЦПТ для транспортировки горной породы, инвестиции составили $200 млн.

"Компания также приступила к реализации инициативы по сгущению отходов обогащения на Северном ГОК. Группа продолжила строительство нового блока №11 на шахте недавно консолидированного шахтоуправления "Покровское" для поддержания объемов производства. В предприятия "Покровской угольной группы" за семь месяцев с момента консолидации компания уже вложила $99 млн капитальных инвестиций. Согласно отчету, "Метинвест" продолжает уделять приоритетное внимание экологическим вопросам. В июне 2021 года ММК имени Ильича завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4. Также достигнут прогресс в реализации ряда других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК "Азовсталь" и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОК", – сказано в сообщении.

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: инвестиции, Метинвест, металлургия, технологии
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