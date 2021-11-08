"Запорожсталь" передала роддому 50 тонн кислорода для беременных с COVID-19

"Спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки. Чтобы медучреждения не столкнулись с нехваткой кислорода, им на помощь пришел социально ответственный бизнес – комбинат "Запорожсталь" Группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Кислород, который производит предприятие, медики роддома №4 используют для лечения пациенток. С апреля медучреждение получило от комбината порядка 50 тонн кислорода", – сообщили в группе.
Кислород, который производит "Запорожсталь", в апреле сертифицировало Министерство здравоохранения Украины, с тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины.
"Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь. За месяц больницы получили от предприятия 1 200 тонн кислорода. С начала ноября "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода. В частности, в ноябре кислород "Запорожстали" получили городские больницы Запорожья №1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом №4. Поставляли кислород и в медучреждения области – Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака. Активно используют кислород комбината больницы других областей Украины", – сообщили в пресс-службе.
В ноябре кислород от "Метинвеста" получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница имени Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница №7, больница №4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница.
Группа "Метинвест" каждый день поставляет в больницы Украины 80 тонн кислорода. Тонна кислорода позволяет обеспечить поддержку около 100 пациентов в день, писало издание "Сегодня".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 088 501 случай COVID-19, умерло 72,6 тыс. человек, выздоровело 2,5 млн заболевших.