"Запорожсталь" передала роддому 50 тонн кислорода для беременных с COVID-19

Кислород, который производит "Запорожсталь", медики роддома №4 Запорожья используют для лечения пациенток с коронавирусной инфекцией Фото: metinvest.media

"Спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки. Чтобы медучреждения не столкнулись с нехваткой кислорода, им на помощь пришел социально ответственный бизнес – комбинат "Запорожсталь" Группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Кислород, который производит предприятие, медики роддома №4 используют для лечения пациенток. С апреля медучреждение получило от комбината порядка 50 тонн кислорода", – сообщили в группе.

Кислород, который производит "Запорожсталь", в апреле сертифицировало Министерство здравоохранения Украины, с тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины.

"Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь. За месяц больницы получили от предприятия 1 200 тонн кислорода. С начала ноября "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода. В частности, в ноябре кислород "Запорожстали" получили городские больницы Запорожья №1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом №4. Поставляли кислород и в медучреждения области – Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака. Активно используют кислород комбината больницы других областей Украины", – сообщили в пресс-службе.

В ноябре кислород от "Метинвеста" получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница имени Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница №7, больница №4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница.