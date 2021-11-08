  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти

Павел и Марина Зибровы. Певец в этом году переболел COVID-19, однако известно об этом стало только сейчас Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Павел болел очень тяжело, он был на кислороде, был в больнице, и был цитокиновый шторм. Это были очень тяжелые дни", – сказала Марина Зиброва.

Она подчеркнула, что специально публично не сообщала о болезни мужа.

"Мы не говорили об этом. Я тогда сказала [дочери] Диане: "Никто не должен знать, что отец так болен". Она вела его Instagram, она вела его Facebook. "Он здоров!" – говорю. – Здоров!" Потому люди разные: кто-то пожалеет, а кто-то скажет "так ему и надо". Вот такое пережили. Ну ничего, не дождетесь!" – заявила жена Зиброва.

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Рассказ о болезни Зиброва можно послушать начиная с 11-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube