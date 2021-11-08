  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака

"Я к ней стучусь, потому что она живет отдельно, она графиня у нас", – пошутил на камеру 64-летний Зибров.

"У нас отдельные спальни, потому что он храпит!" – уточнила слова мужа Марина.

"Я храплю, ну да, не даю ей нормально спать. Потому мы встречаемся, но "Тук-тук-тук. Графиня, можно?" – признался певец.

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Репортаж о супругах Зибровых начинается с 32-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube