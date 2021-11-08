  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака

"Я к ней стучусь, потому что она живет отдельно, она графиня у нас", – пошутил на камеру 64-летний Зибров.
"У нас отдельные спальни, потому что он храпит!" – уточнила слова мужа Марина.
"Я храплю, ну да, не даю ей нормально спать. Потому мы встречаемся, но "Тук-тук-тук. Графиня, можно?" – признался певец.
Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана. У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982), которого Зибров усыновил.