  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак

"Влюбилась. Молодец. Умница. Это была первая моя любовь. Мне был 21 год, влюбился в Таню, поженихался год и женился. Окончил консерваторию – призвали в армию. В это время у нее на работе случился роман со своим студентом Костиком. Она влюбилась по уши. Ну, бывает такое. Когда я вернулся, у нас родился ребенок – до моего возвращения из армии Сережка как раз родился", – рассказал певец.

По словам артиста, жена первое время не признавалась, что влюблена в другого.

"Но по поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды после работы. Думаю, надо посмотреть, с кем она после работы может выходить. А она с этим студентом – за ручку берет, целуется, обнимается. Когда я это сам увидел, все понял и в тот же вечер [собрал] два чемоданчика и [переехал] на съемную квартиру", – рассказал певец.

Зибров признался, что после расставания с женой в течение восьми месяцев выпивал.

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Видео: Dorotye / YouTube