  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном

"Сергей не общается ни с Дианой, ни с [сыном Марины Зибровой от первого брака] Сашей. Когда был меньше, Сергей к нам приходил, когда в школе учился. Потом все – Сергей женился. Своя семья – отрезанный ломоть", – заявил он.

На вопрос журналистки, повлияла ли на это его жена Марина Зиброва, певец ответил отрицательно, подчеркнув, что супруга и его сын от предыдущих отношений за все время виделись от силы раз пять.

"Не знаю, как это можно объяснить. У меня своя семья, свои проблемы, гастроли... Ходить в гости в семью своего сына от первого брака у меня нет времени и большого желания", – признался Зибров.

По словам артиста, при необходимости он помогает сыну.

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Видео: Dorotye / YouTube