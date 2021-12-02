"Метинвест" запустил в Кривом Роге комплекс конвейеров стоимостью около $200 млн

После запуска комплекса транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год Фото: metinvestholding.com

Общие инвестиции в проект составили около $200 млн.

"ЦПТ – это комплекс ленточных конвейеров, соединенных между собой станциям приводов для управления транспортирующими устройствами. Расположен в Первомайском карьере, одном из самых крупных в Украине. Проектная производительность карьера – 23 млн тонн руды в год. ЦПТ состоит из двух линий, которые расположены параллельно друг к другу, – рудной и скальной. Рудный тракт был введен в эксплуатацию в 2016 году. Тогда было построено более 80 основных и вспомогательных объектов. Теперь запускается второй тракт – скальный. Производительность каждой линии – по 20 млн тонн горной массы в год", – пояснили в пресс-службе.

После запуска комплекса транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год.

"В этом году мы завершили строительство комплексов циклично-поточной технологии на двух горно-обогатительных комбинатах – Северном и Ингулецком. Инвестиции в оба проекта составили около $250 млн. Это делает их одними из самых масштабных в истории группы и горнодобывающей отрасли Украины в целом. Введение в эксплуатацию новых комплексов позволят нам повысить производительность и снизить затраты, что улучшит позиции "Метинвеста" на мировых рынках железорудной продукции", – рассказал генеральный директор группы Юрий Рыженков.

В компании отметили, что запуск комплекса поможет добывать железорудное сырье эффективнее и снизить затраты на производство концентрата. Также за счет сокращения времени работы самосвалов снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.

"Внедрение новых технологий, которые повышают эффективность производства и снижают себестоимость добычи руды, – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей продукции – концентрата и окатышей. Ввод в эксплуатацию циклично-поточной технологии в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 млн тонн в год. Благодаря новому комплексу мы улучшаем условия и повышаем уровень безопасности труда горняков. За счет применения современных аспирационных технологий и сокращения времени работы двигателей карьерных самосвалов снижаем нагрузку на окружающую среду", – отметил генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков.