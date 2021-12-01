С октября металлурги передали больницам почти 6 тыс. т жидкого и более 182 тыс. м³ газообразного кислорода

"Среди тех, кто умер от COVID-19 и его осложнений, максимальная группа – это 60. В этом году зарегистрированы летальные случаи от COVID-19 у четырех детей в возрасте до 18 лет", – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Квитницкая.

Директор Киевской городской клинической больницы №1 сообщил, что сейчас кислорода для лечения больных хватает.

"Почти 100% пациентов, которых мы госпитализируем, кислородозависимы. В среднем больница потребляет от четырех до шести тонн кислорода в сутки. Насчет кислорода, слава богу, до сих пор мы были обеспечены, перебоев с поставкой или организацией его обеспечения не было. Это очень важно, это здорово, всем очень спасибо, кто участвует в обеспечении больниц, предприятий кислородом", – подчеркнул он.

"5 канал" сообщил, что кислород круглосуточно производят и отгружают четыре предприятия группы "Метинвест": ММК им. Ильича, "Азовсталь", Днепровский коксохим и "Запорожсталь".

"С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузки – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. т жидкого и более 182 тыс. м³ газообразного "спасения" более чем в сотню больниц 17 областей страны", – сказано в сюжете.