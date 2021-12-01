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С октября металлурги передали больницам почти 6 тыс. т жидкого и более 182 тыс. м³ газообразного кислорода

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Перебоев с поставкой кислорода в больницы нет, сообщил директор Киевской городской клинической больницы №1
Перебоев с поставкой кислорода в больницы нет, сообщил директор Киевской городской клинической больницы №1
Фото: depositphotos.com

Почти все пациенты, которых сейчас госпитализируют с коронавирусной инфекцией, кислородозависимы, рассказали медики в комментарии "5 каналу".

"Среди тех, кто умер от COVID-19 и его осложнений, максимальная группа – это 60. В этом году зарегистрированы летальные случаи от COVID-19 у четырех детей в возрасте до 18 лет", – сообщила  заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Квитницкая.

Директор Киевской городской клинической больницы №1 сообщил, что сейчас кислорода для лечения больных хватает.

"Почти 100% пациентов, которых мы госпитализируем, кислородозависимы. В среднем больница потребляет от четырех до шести тонн кислорода в сутки. Насчет кислорода, слава богу, до сих пор мы были обеспечены, перебоев с поставкой или организацией его обеспечения не было. Это очень важно, это здорово, всем очень спасибо, кто участвует в обеспечении больниц, предприятий кислородом", – подчеркнул он.

"5 канал" сообщил, что кислород круглосуточно производят и отгружают четыре предприятия группы "Метинвест": ММК им. Ильича, "Азовсталь", Днепровский коксохим и "Запорожсталь".

"С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузки – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. т жидкого и более 182 тыс. м³ газообразного "спасения" более чем в сотню больниц 17 областей страны", – сказано в сюжете.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Теги: Метинвест, Азовсталь, Запорожсталь, лечение, ммк им. Ильича, медики, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Днепровский коксохим
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