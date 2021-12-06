За девять месяцев "Метинвест" потратил на экологические проекты $323 млн

"В июне 2021 года ММК имени Ильича завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4. Также достигнут прогресс в реализации ряда других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК "Азовсталь" и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе", – пишет агентство.

В отчете также указано, что в январе – сентябре "Метинвест" выделил $2 млн на борьбу с COVID-19.

В УНИАН сообщали, что "Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн. С января по сентябрь прошлого года группа заплатила налогов на $423 млн.