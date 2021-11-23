Португалия полностью отказалась от использования угля

На выходных закрыли электростанцию Pego, расположенную в 150 км от Лиссабона. По данным экологов, станция являлась вторым по величине источником вредных выбросов в атмосферу в Португалии.

Таким образом страна на девять лет раньше запланированного срока полностью отказалась от использования ископаемого топлива.

Хотя примерно 60–70% электроэнергии в стране добывают из возобновляемых источников, Португалия все еще зависит от импорта ископаемого топлива, отмечает агентство. Владельцы закрытой станции рассматривают возможность перейти на сжигание деревянных пеллет (так называемое биотопливо), но экологи выступают против. Они отмечают, что таким образом вредные выбросы в атмосферу сохранятcя, и советуют вместо этого сфокусироваться на солнечной или ветровой энергетике.

Кроме Португалии, от угля уже отказались Австрия, Бельгия и Швеция.