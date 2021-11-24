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Экологи призвали Раду к борьбе с нелегальными АЗС и мини-НПЗ из-за вредных выбросов

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Из-за нелегальных производителей горючего украинский бюджет ежегодно теряет до 4 млрд грн, заявили в организации "Экологический альянс "Зеленый город"
Из-за нелегальных производителей горючего украинский бюджет ежегодно теряет до 4 млрд грн, заявили в организации "Экологический альянс "Зеленый город"
Фото: nefterynok.info

Экологи заявили о вреде для окружающей среды нелегальных заправок и подпольного производства топлива. Они также призвали нардепов к глобальной проверке нелегальных АЗС и мини-НПЗ, изменениям в законодательстве по борьбе с теневым рынком нефтепродуктов и содействию в расследовании покрывания нелегального рынка топлива. Об этом говорится в обращении "Экологического альянса "Зеленый город" к нардепу от "Слуги народа", главе подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства Юлии Яцик, опубликованном на официальной странице организации.

Экологи отметили, что в течение последнего года они получают многочисленные жалобы на точки нелегальной продажи топлива, количество которых увеличивается "в геометрической прогрессии".

"Нелегальные заправочные станции – так называемые "бочки" – это источник выбросов в атмосферу вредных испарений. По последним исследованиям, в бензине, продаваемом на нелегальных АЗС, были выявлены многократные превышения содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, что может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой систем и другим тяжелым болезням”, – говорится в обращении.

По словам авторов, в большинстве случаев нелегальные АЗС построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, что несет существенную угрозу жизни и здоровью окружающих.

"Бочки" функционируют в тесной "спайке" с нелегальными производителями горючего, из-за которых украинский бюджет ежегодно теряет до 4 млрд грн. Журналисты уже неоднократно сообщали, что горючее для "бочек" производится на 25 нелегальных мини-НПЗ и нефтебазах, которые загрязняют почву и водоемы, а также являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров", – пишут представители экологической организации.

По мнению экологов, функционирование как нелегальных АЗС, так и нелегальных мини-НПЗ невозможно без содействия представителей силовых органов, контролирующих структур и коррумпированной местной власти. Представители экологической организации "Экологический альянс "Зеленый город" приводят данные проекта perevirazs.info, который обнаружил в Украине 448 нелегальных АЗС и составил карту объектов розничной торговли горючим, имеющих признаки нарушения законодательства.

"В связи с вышеперечисленным просим:

  • в рамках полномочий народного депутата способствовать проверке вышеупомянутых точек нелегальной продажи горючего и мини-НПЗ (путем направления в компетентные органы государственной власти депутатских обращений и запросов, выступлений в стенах ВР и в профильных комитетах);
  • инициировать изменения в законодательстве, которые сделали бы невозможным возникновение изложенных в письме проблем в будущем (исключили бы возможность существования теневого рынка нефтепродуктов и т.д.);
  • инициировать расследование касательно покрывания должностными лицами преступлений в сфере производства и нелегального оборота горючего”, – говорится в обращении.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=209377644673902&id=108038918141109

Теги: экология, АЗС, нефтебаза, безопасность, нефтепродукты
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