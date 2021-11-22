ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Трагедия 2015 года ничему не научила". "Консалтинговая группа А-95" проверила объекты "БРСМ-Нафта"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активисты проверили предприятия сети "БРСМ-Нафта" при помощи съемки с высоты
Активисты проверили предприятия сети "БРСМ-Нафта" при помощи съемки с высоты
Фото: "БРСМ-Нафта" / Facebook

Активисты общественной организации "Консалтинговая группа А-95" при помощи съемки с дрона проверили объекты группы компаний БРСМ: мини-НПЗ в Гадяче Полтавской области и на топливном хабе в селе Переяславском под Киевом. По итогам проверки они заявили о серьезных нарушениях противопожарной и экологической безопасности. Об этом пишет глава организации Артем Куюн в статье для ZN.UA.

"Начнем с завода. Первое, что бросается спецам в глаза, – на заводе нет факелов. Это неотъемлемый атрибут любого нефтеперерабатывающего производства, обязательный элемент противопожарной защиты. В регулярном режиме на факелах сжигаются побочные производственные газы", – отметил Куюн и добавил со ссылкой на инженера одного из легальных НПЗ, что главное назначение факелов – в экстренной ситуации снизить давление в резервуаре: чтобы избежать взрыва, предохранительный клапан отправляет избыточный объем топлива и его паров в факельный коллектор. 

Автор добавил, что у резервуаров нет предохранительных клапанов, огневых предохранителей и "даже элементарных громоотводов".

"Эксперты также обращают внимание на неудовлетворительное состояние обваловки резервуарного парка. В случае аварийного разлива топливо может неконтролируемо растечься. Отметим, что одним из критических моментов Васильковской трагедии стало стекание топлива в пожарный пруд, из-за чего стало невозможно использовать воду для тушения пожара", – подчеркнул он.

В Гадяче, как утверждают в организации, нет пожарного пруда и гидрантов.

"Возможно, гидранты запитаны на городской водопровод. А если давление низкое или его вовсе нет?" – цитирует Куюн главного инженера крупной нефтебазы, которому он показал видео из Гадяча.

"В углу виднеется какая-то яма, но по мнению опрошенных нами экспертов-нефтепереработчиков, это бывший отстойник для отходов производства. Впрочем, это уже что-то, поскольку на заводах "Сан Ойла" не нашлось даже такого примитивного очистного сооружения. Похоже, что фортуна, ящики с песком и ведра – все, на что можно рассчитывать в случае экстренной ситуации", – делает вывод глава организации.

Также на предприятии нет пространства для проезда пожарных машин, что стало причиной массового возгорания и в 2015 году, отметил он. Куюн добавил, что на объекте не обнаружили рабочих очистных сооружений или следований промышленной и ливневой канализации.

"Это значит, что токсичные отходы производства сбрасываются в муниципальную канализацию, а все проливы нефтепродуктов отравляют почву и грунтовые воды. С запросом о частоте проверок и их результатах мы обратились в Полтавское управление ГСЧС, управление Госслужбы по вопросам охраны труда и Госэкоинспекцию. В целом интересно: почему столь опасное предприятие до сих пор работает?" – заявил активист. 

В своей статье он перечислил ряд обнаруженных нарушений на опорной нефтебазе БРСМ в селе Переяславском Киевской области, в планах реконструкции которой был изначально предусмотрен ряд улучшений.

"Заявленная система пожаротушения осталась на бумаге. Не видно на резервуарах ни генераторов пены, ни сухотрубов с выводами за обваловку, ни… Два пруда есть, однако насосное оборудование на них не обнаружено. Сливная эстакада так и осталась с грунтовым покрытием, а ливневая канализация не появилась", – написал Куюн.

Со ссылкой на слова очевидцев, которые были на базе, а также на видео, снятое дронами, он отметил, что на территории нефтебазы есть разливы нефтепродуктов. 

"На каком основании работает сегодня объект с таким букетом несоответствий – большой вопрос. Ответ могла бы дать инспекция ГСЧС, однако сотрудники службы в марте 2020 года пришли с направлением на проверку с ошибочным адресом (фактический адрес нефтебазы – ул. Шевченко, 1а, а ГСЧСники указали в документах 1в). Разумеется, проверяющие удалились не солоно хлебавши. То ли мотивации не хватило инспекторам, то ли еще чего-то, но за полтора года на базу служба так и не наведалась. Экологи тоже сюда не приходили. То ли потому, что знают о мизерном штрафе за недопуск, то ли еще почему-то…" – сообщил автор.

Он отметил, что на предприятии побывали инспекторы Госслужбы по вопросам труда.

"Результаты проверки потрясают. Например, отсутствуют:

  • разрешение на выполнение работ повышенной опасности;
  • разрешение на эксплуатацию оборудования для транспортировки, хранения, производства; использования и т.д. взрывопожароопасных веществ;
  • идентификация объекта повышенной опасности по количеству хранимых опасных веществ;
  • декларация безопасности по объекту повышенной опасности в местных органах власти;
  • план ликвидации аварийных ситуаций.

Также грубо нарушены:

  • правила эксплуатации электроустановок;
  • порядок проведения обслуживания и ремонтных работ электроустановок;
  • целый ряд норм по КЗоТ (люди не проинформированы об опасных и вредных факторах труда, не проводится медосмотр, не проведена аттестация рабочих мест и многое другое).

При анализе 29 пунктов претензий Гоструда создается впечатление, что речь идет не о нефтебазе на 20 тыс. м³, а о киоске с шаурмой. Накладываем сюда кричащие замечания в техногенных вопросах и получаем четкую картинку отношения БРСМ к вопросам безопасности", – заявил Артем Куюн.

В статье он делает вывод, что предприятия остаются опасными.

"Как видим, трагедия 2015 года ничему не научила ни владельцев БРСМ, ни государственные органы. И сегодня только в виде мини-НПЗ в Украине при молчаливом согласии контролирующих служб вовсю "пыхтят" 30 потенциальных "Васильковых". А сколько таких нефтебаз с полностью дырявой системой безопасности и всевозможными нарушениями написанных кровью регламентов, неизвестно никому", – подытожил активист.

Контекст:

В 2015 году на нефтебазе компании "БРСМ-Нафта" в селе Крячки Васильковского района Киевской области произошел сильный пожар. Он начался 8 июня и продолжался более недели. В результате трагедии погибло шесть человек.

После пожара территория вокруг объекта была заражена бензопиреном и другими токсичными веществами, которые оказывали негативное воздействие на здоровье проживающих рядом людей, сообщили юристы.

Девять человек просили признать их потерпевшими вследствие чрезвычайной ситуации.

Милиция задержала директора и главного инженера нефтебазы. По данным МВД, пожар возник во время нелегального смешивания нефтепродуктов и присадок, но сотрудники компании боялись, что их незаконную деятельность разоблачат, поэтому полтора часа не вызывали спасателей.

Теги: экология, ГСЧС, БРСМ-Нафта, нефтебаза, Крячки, безопасность, нефтепродукты, Артем Куюн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (272984)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (223314)
3
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (215909)
4
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (154974)
5
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (101791)
6
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (94209)
7
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (88278)
8
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (87287)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS