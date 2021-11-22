"Трагедия 2015 года ничему не научила". "Консалтинговая группа А-95" проверила объекты "БРСМ-Нафта"

"Начнем с завода. Первое, что бросается спецам в глаза, – на заводе нет факелов. Это неотъемлемый атрибут любого нефтеперерабатывающего производства, обязательный элемент противопожарной защиты. В регулярном режиме на факелах сжигаются побочные производственные газы", – отметил Куюн и добавил со ссылкой на инженера одного из легальных НПЗ, что главное назначение факелов – в экстренной ситуации снизить давление в резервуаре: чтобы избежать взрыва, предохранительный клапан отправляет избыточный объем топлива и его паров в факельный коллектор.

Автор добавил, что у резервуаров нет предохранительных клапанов, огневых предохранителей и "даже элементарных громоотводов".

"Эксперты также обращают внимание на неудовлетворительное состояние обваловки резервуарного парка. В случае аварийного разлива топливо может неконтролируемо растечься. Отметим, что одним из критических моментов Васильковской трагедии стало стекание топлива в пожарный пруд, из-за чего стало невозможно использовать воду для тушения пожара", – подчеркнул он.

В Гадяче, как утверждают в организации, нет пожарного пруда и гидрантов.

"Возможно, гидранты запитаны на городской водопровод. А если давление низкое или его вовсе нет?" – цитирует Куюн главного инженера крупной нефтебазы, которому он показал видео из Гадяча.

"В углу виднеется какая-то яма, но по мнению опрошенных нами экспертов-нефтепереработчиков, это бывший отстойник для отходов производства. Впрочем, это уже что-то, поскольку на заводах "Сан Ойла" не нашлось даже такого примитивного очистного сооружения. Похоже, что фортуна, ящики с песком и ведра – все, на что можно рассчитывать в случае экстренной ситуации", – делает вывод глава организации.

Также на предприятии нет пространства для проезда пожарных машин, что стало причиной массового возгорания и в 2015 году, отметил он. Куюн добавил, что на объекте не обнаружили рабочих очистных сооружений или следований промышленной и ливневой канализации.

"Это значит, что токсичные отходы производства сбрасываются в муниципальную канализацию, а все проливы нефтепродуктов отравляют почву и грунтовые воды. С запросом о частоте проверок и их результатах мы обратились в Полтавское управление ГСЧС, управление Госслужбы по вопросам охраны труда и Госэкоинспекцию. В целом интересно: почему столь опасное предприятие до сих пор работает?" – заявил активист.

В своей статье он перечислил ряд обнаруженных нарушений на опорной нефтебазе БРСМ в селе Переяславском Киевской области, в планах реконструкции которой был изначально предусмотрен ряд улучшений.

"Заявленная система пожаротушения осталась на бумаге. Не видно на резервуарах ни генераторов пены, ни сухотрубов с выводами за обваловку, ни… Два пруда есть, однако насосное оборудование на них не обнаружено. Сливная эстакада так и осталась с грунтовым покрытием, а ливневая канализация не появилась", – написал Куюн.

Со ссылкой на слова очевидцев, которые были на базе, а также на видео, снятое дронами, он отметил, что на территории нефтебазы есть разливы нефтепродуктов.

"На каком основании работает сегодня объект с таким букетом несоответствий – большой вопрос. Ответ могла бы дать инспекция ГСЧС, однако сотрудники службы в марте 2020 года пришли с направлением на проверку с ошибочным адресом (фактический адрес нефтебазы – ул. Шевченко, 1а, а ГСЧСники указали в документах 1в). Разумеется, проверяющие удалились не солоно хлебавши. То ли мотивации не хватило инспекторам, то ли еще чего-то, но за полтора года на базу служба так и не наведалась. Экологи тоже сюда не приходили. То ли потому, что знают о мизерном штрафе за недопуск, то ли еще почему-то…" – сообщил автор.

Он отметил, что на предприятии побывали инспекторы Госслужбы по вопросам труда.

"Результаты проверки потрясают. Например, отсутствуют:

разрешение на выполнение работ повышенной опасности;

разрешение на эксплуатацию оборудования для транспортировки, хранения, производства; использования и т.д. взрывопожароопасных веществ;

идентификация объекта повышенной опасности по количеству хранимых опасных веществ;

декларация безопасности по объекту повышенной опасности в местных органах власти;

план ликвидации аварийных ситуаций.

Также грубо нарушены:

правила эксплуатации электроустановок;

порядок проведения обслуживания и ремонтных работ электроустановок;

целый ряд норм по КЗоТ (люди не проинформированы об опасных и вредных факторах труда, не проводится медосмотр, не проведена аттестация рабочих мест и многое другое).

При анализе 29 пунктов претензий Гоструда создается впечатление, что речь идет не о нефтебазе на 20 тыс. м³, а о киоске с шаурмой. Накладываем сюда кричащие замечания в техногенных вопросах и получаем четкую картинку отношения БРСМ к вопросам безопасности", – заявил Артем Куюн.

В статье он делает вывод, что предприятия остаются опасными.

"Как видим, трагедия 2015 года ничему не научила ни владельцев БРСМ, ни государственные органы. И сегодня только в виде мини-НПЗ в Украине при молчаливом согласии контролирующих служб вовсю "пыхтят" 30 потенциальных "Васильковых". А сколько таких нефтебаз с полностью дырявой системой безопасности и всевозможными нарушениями написанных кровью регламентов, неизвестно никому", – подытожил активист.