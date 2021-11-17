Собственника заправок "БРСМ-Нафта" Бибу внесли в базу "Миротворца" из-за финансирования "антиукраинских сил"

"Финансирование антиукраинских политических сил, а также пропагандистских мероприятий, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни, противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", – сказано в описании профиля Бибы на сайте.

В источниках, на которые стоят ссылки в анкете, говорится о спонсировании собственником заправок "БРСМ-Нафта" Партии Шария. Об этом писали в своем расследовании журналисты Bihus.info – в качестве доказательства в сюжете была обнародована переписка членов партии и топ-менеджмента сети заправок, а также другие документы, подтверждающие финансирование Партии Шария сетью "БРСМ-Нафта".

Эту информацию "БРСМ-Нафта" пыталась оспорить в суде, но проиграла иск.

Источники "Миротворца" также вменяют Бибе финансирование массовой постройки церквей Московского патриархата, о чем сообщали в УПЦ МП, и спонсирование акций протеста против приезда вселенского патриарха Варфоломея.