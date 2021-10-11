"БРСМ-Нафта" проиграла суд Bihus.Info про опровержение информации о тайном финансировании Партии Шария

"Голосеевский районный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований ООО "БРСМ-НАФТА" и ООО "Евро Смарт Пауэр", которые подавали иск к журналистам Bihus.Info насчет расследования о теневом финансировании Партии Шария", – сказано в сообщении.

ООО "БРСМ-Нафта" и ООО "Евро Смарт Пауэр" требовали опровергнуть три фрагмента сюжета: о причастности группы "БРСМ-Нафта" и ее топ-менеджера Анжелы Ларкиной к тайному финансированию Партии Шария. Компании хотели, чтобы суд обязал журналистов удалить весь сюжет, а также взыскал с проекта упущенную компаниями прибыль в 305 тыс. грн, так как якобы после сюжета клиент ООО "БРСМ-Нафта" не захотел заключать с ней контракт, и 200 тыс. грн морального вреда.

"Журналисты предоставили суду копию переписок, экспертизу, подтверждающую их подлинность, доказательства взаимосвязей истца и Ларкиной и т.д. Суд отказал в удовлетворении требований компаний в полном объеме", – сообщили в Bihus.Info.