"БРСМ-Нафта" проиграла суд Bihus.Info про опровержение информации о тайном финансировании Партии Шария

"Голосеевский районный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований ООО "БРСМ-НАФТА" и ООО "Евро Смарт Пауэр", которые подавали иск к журналистам Bihus.Info насчет расследования о теневом финансировании Партии Шария", – сказано в сообщении.
ООО "БРСМ-Нафта" и ООО "Евро Смарт Пауэр" требовали опровергнуть три фрагмента сюжета: о причастности группы "БРСМ-Нафта" и ее топ-менеджера Анжелы Ларкиной к тайному финансированию Партии Шария. Компании хотели, чтобы суд обязал журналистов удалить весь сюжет, а также взыскал с проекта упущенную компаниями прибыль в 305 тыс. грн, так как якобы после сюжета клиент ООО "БРСМ-Нафта" не захотел заключать с ней контракт, и 200 тыс. грн морального вреда.
"Журналисты предоставили суду копию переписок, экспертизу, подтверждающую их подлинность, доказательства взаимосвязей истца и Ларкиной и т.д. Суд отказал в удовлетворении требований компаний в полном объеме", – сообщили в Bihus.Info.
О системе финансирования политической партии блогера Анатолия Шария журналисты Bihus.Info рассказали осенью прошлого года. Авторы сюжета сообщили, что они получили доступ к ряду внутренних Telegram-чатов Партии Шария. Из материалов стало ясно, что финансами партии руководила топ-менеджер группы компаний БРСМ Анжела Ларкина.
Журналисты заявили, что она обеспечивала активистов партии деньгами на неофициальные зарплаты, аренду офисов, мерч, партгазеты и другие нужды. Большая часть денег, по данным проекта, передавалась неофициально – наличными и переводами на личные банковские карточки и, соответственно, не отображалась в официальном финансовом отчете партии.