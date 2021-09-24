СБУ объявила подозрение руководству Партии Шария

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей).
В СБУ заявили, что имеют доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Также следователи выяснили, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний политической силы, что позволило выбрать нужных руководителей партии.
Пресс-служба СБУ не уточняет, о какой именно руководительнице партии идет речь, но источники издания "ГОРДОН" сообщили, что это теща главы партии Анатолия Шария Алла Бондаренко.
16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".
СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.
11 марта ОАСК открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Партии Шария. Ведомство требовало запретить деятельность политсилы.
Кроме того, в 2020 году СБУ сообщала о блокировке фальшивого городского совета в Хмельницком, который, по данным спецслужбы, сотрудничал с Шарием.