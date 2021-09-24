СБУ объявила подозрение руководству Партии Шария

В феврале СБУ объявила подозрение Шарию в госизмене и нарушении равноправия граждан Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей).

В СБУ заявили, что имеют доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Также следователи выяснили, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний политической силы, что позволило выбрать нужных руководителей партии.

Пресс-служба СБУ не уточняет, о какой именно руководительнице партии идет речь, но источники издания "ГОРДОН" сообщили, что это теща главы партии Анатолия Шария Алла Бондаренко.