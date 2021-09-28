СБУ сообщила о подозрении еще троим причастным к Партии Шария

Им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе о подозрении сообщили еще одной из руководительниц Партии Шария. Источники издания "ГОРДОН" сообщили, что это теща главы партии Анатолия Шария Алла Бондаренко.

"Напомним, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована Партия Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500", – сообщили в пресс-центре.

СБУ направляет ходатайства в суд об избрании четверым подозреваемым меры пресечения.