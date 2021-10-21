В Беларуси под украинский рынок открыли новый завод "бензиновых" растворителей, основной клиент – заправки "БРСМ-Нафта" – СМИ

В этом году резко вырос импорт в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используют для бензинов Фото: depositphotos.com

"Новый поставщик (компания "РегионалПетрохим". – "ГОРДОН") в сентябре отправил первые 200 тонн новой продукции в адрес компании "Катма Групп", выступающей эксклюзивным поставщиком нефтепродуктов для сети БРСМ", – сказано в материале профильного портала.

Журналисты отмечают со ссылкой на данные минюста Беларуси, что "РегионалПетрохим" была основана в апреле 2021 года компанией Petrohim International Carriers, которая с января по июнь этого года была единственным отправителем в адрес "БРСМ-Нафта" растворителей крупнейшей в этой сфере белорусской компании "Белэнергомашэкспорт".

"Со стороны БРСМ был сформирован большой заказ на октаноповышающие компоненты бензинов, и Petrohim International Carriers организовала это, подрядив "Белэнергомашэкспорт". Проект оказался настолько успешным, что было создано собственное производство", – цитирует enkorr своего инсайдера.