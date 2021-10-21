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В Беларуси под украинский рынок открыли новый завод "бензиновых" растворителей, основной клиент – заправки "БРСМ-Нафта" – СМИ

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В этом году резко вырос импорт в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используют для бензинов
В этом году резко вырос импорт в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используют для бензинов
Фото: depositphotos.com

В Беларуси организовано новое производство растворителей на основе октаноповышающих компонентов для дальнейшего экспорта в Украину, основным клиентом стала сеть украинских заправок "БРСМ-Нафта", пишет портал enkorr.ua со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Беларуси.

"Новый поставщик (компания "РегионалПетрохим". – "ГОРДОН") в сентябре отправил первые 200 тонн новой продукции в адрес компании "Катма Групп", выступающей эксклюзивным поставщиком нефтепродуктов для сети БРСМ", – сказано в материале профильного портала.

Журналисты отмечают со ссылкой на данные минюста Беларуси, что "РегионалПетрохим" была основана в апреле 2021 года компанией Petrohim International Carriers, которая с января по июнь этого года была единственным отправителем в адрес "БРСМ-Нафта" растворителей крупнейшей в этой сфере белорусской компании "Белэнергомашэкспорт".

"Со стороны БРСМ был сформирован большой заказ на октаноповышающие компоненты бензинов, и Petrohim International Carriers организовала это, подрядив "Белэнергомашэкспорт". Проект оказался настолько успешным, что было создано собственное производство", – цитирует enkorr своего инсайдера.

Контекст:

"Українські новини" пишут, что в этом году резко вырос импорт в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используют для бензинов. Эти компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по ставке €213–245/1000 л, но их смесь под видом растворителей ввозят без акциза.

"Эксперты топливного рынка отмечают, что прямые потери госбюджета от импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей за девять месяцев этого года оцениваются в 900 млн грн", – отмечает агентство.

Теги: Беларусь, бензин, импорт, акциз, БРСМ-Нафта, нефтепродукты
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