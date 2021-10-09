Цены на топливо в украинских сетях АЗС за неделю выросли на 15–30 копеек – "Консалтинговая группа А-95"

В сетях заправок WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л. ДТ в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Сеть Shell подняла цену на все виды топлива на 33–64 коп./л. Так, бензин А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДТ – до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ – до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

В сетях AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и других цены на топливо поднялись в пределах 0,1–1 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua