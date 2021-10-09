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Цены на топливо в украинских сетях АЗС за неделю выросли на 15–30 копеек – "Консалтинговая группа А-95"

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Минэкономики повысило 4 октября расчетные цены для бензина и дизтоплива
Минэкономики повысило 4 октября расчетные цены для бензина и дизтоплива
Фото: depositphotos.com

Средняя цена бензина марки А-92 на украинских заправках за неделю с 1-го по 8 октября выросла на 20 коп./л и составила 29,27 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 15 коп./л, до 30,10 грн/л, а дизельное топливо (ДТ) – на 31 коп./л, до 28,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на АЗС "Консалтинговой группы А-95", написало enkorr.

В сетях заправок WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л. ДТ в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Сеть Shell подняла цену на все виды топлива на 33–64 коп./л. Так, бензин А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДТ – до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ – до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

В сетях AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и других цены на топливо поднялись в пределах 0,1–1 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua
Скриншот: enkorr.ua

Контекст:

Министерство экономики Украины 4 октября опубликовало новую среднюю стоимость бензина и ДТ, на основании которой рассчитывается предельная цена продажи топлива в сетях украинских АЗС. Расчетные цены для бензина повысили с 26,17 грн/л до 26,50 грн/л, а ДТ – с 22,59 грн/л до 23,23 грн/л.

Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена бензина в сетях АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, а ДТ – 30,23 грн/л. По сравнению с последней декадой сентября средняя цена бензина выросла на 33 коп./л, дизельного топлива – на 64 коп./л.

Теги: бензин, АЗС, Shell, дизельное топливо, БРСМ-Нафта, WOG, ОККО, госрегулирование, SOCAR
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